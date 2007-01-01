Характеристики товара
Описание
Стул Eila с подушкой — это универсальный предмет мебели, который благодаря современному дизайну станет стильным дополнением любого интерьера. Он прекрасно подойдет для дома, кухни, дачи или кафе, сочетая в себе практичность и комфорт. Спинка выполнена из прочного пластика, обеспечивающего надежную поддержку, а мягкое сиденье обтянуто тканью рогожкой, приятной на ощупь и устойчивой к износу.
Каркас и ножки изготовлены из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Подлокотники добавляют удобства при длительном использовании, а максимальная нагрузка до 150 кг делает стул надежным решением для любого пространства.
Выполненный в минималистичном стиле, модель Eila с подушкой станет отличным выбором для повседневного использования в доме или общественных местах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина502 мм
- Глубина591 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки26.90 кг
- Изделия стопируютсяНет