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Стул Eila, с подушкой, пластик серый - фото 1Стул Eila, с подушкой, пластик серый - фото 2Стул Eila, с подушкой, пластик серый - фото 3

Стул Eila, с подушкой, пластик серый

Артикул: CH-074-516
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Eila с подушкой — это универсальный предмет мебели, который благодаря современному дизайну станет стильным дополнением любого интерьера. Он прекрасно подойдет для дома, кухни, дачи или кафе, сочетая в себе практичность и комфорт. Спинка выполнена из прочного пластика, обеспечивающего надежную поддержку, а мягкое сиденье обтянуто тканью рогожкой, приятной на ощупь и устойчивой к износу.

Каркас и ножки изготовлены из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Подлокотники добавляют удобства при длительном использовании, а максимальная нагрузка до 150 кг делает стул надежным решением для любого пространства.
Выполненный в минималистичном стиле, модель Eila с подушкой станет отличным выбором для повседневного использования в доме или общественных местах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина502 мм
  • Глубина591 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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