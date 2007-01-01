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Настоящее фото товара Кресло Авиана Вельвет, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Авиана Вельвет, розовый
13 оценок
40 390
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Кресло Авиана Вельвет, розовый - фото 1Кресло Авиана Вельвет, розовый - фото 2Кресло Авиана Вельвет, розовый - фото 3Кресло Авиана Вельвет, розовый - фото 4

Кресло Авиана Вельвет, розовый

Артикул: CH-087-727
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Низкое кресло Авиана Вельвет розовый с резными передними ножками и закругленной спинкой, украшенной объемной стежкой по верху, органично вписывается в интерьер жилых комнат и рабочих кабинетов. Дубовый каркас обеспечивает прочность изделия, а мягкая вельветовая обивка розового цвета, приятная на ощупь и для глаз, способствует полному расслаблению при отдыхе. Малый вес (9,5 кг) и колесики повышают мобильность модели, облегчают перемещение по квартире или частному дому.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота спинки340 мм
  • Вес10 кг
  • Материалвелюр, массив березы
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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