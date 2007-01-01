Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gorg с подлокотниками, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg с подлокотниками, розовый
6 оценок
4 190
Стул Gorg с подлокотниками, розовый - фото 1Стул Gorg с подлокотниками, розовый - фото 2Стул Gorg с подлокотниками, розовый - фото 3Стул Gorg с подлокотниками, розовый - фото 4Стул Gorg с подлокотниками, розовый - фото 5

Стул Gorg с подлокотниками, розовый

Артикул: CH-083-129
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ максимально по 2 штуки, что облегчает хранение и использование.



ВАЖНО! Для штабелирования стульев, нужно повернуть стул на 45 градусов и разместить между подлокотниками нижнего стула. Для извлечения стула из штабеля действия повторить в обратном порядке.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.62 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
