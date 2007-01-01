Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый
14 оценок
2 990
Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый - фото 1Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый - фото 2Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый - фото 3Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый - фото 4Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый - фото 5

Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый

Артикул: CH-079-902
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья375 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый литой Masters, прозрачный, сиреневый
Фотография товара Стул пластиковый литой Masters, прозрачный, сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Masters, белый
Фотография товара Стул Masters, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный лаконичный дизайн

Graham — это воплощение минимализма в мебели. Его обтекаемая форма с плавными линиями и цельная конструкция создают чистый и современный силуэт, который органично впишется в любой интерьер — от домашней кухни до коворкинга или садовой террасы. Черный цвет подчёркивает универсальность и строгость, придавая стулу стильный и сдержанный вид.

Удобство и комфорт

Широкая спинка и анатомически изогнутое сиденье обеспечивают удобную посадку даже при длительном использовании. Эргономичная форма повторяет контуры тела, снижая нагрузку на спину и делая его идеальным для продолжительных встреч и мероприятий.
Лёгкий и прочный

Выполненный полностью из высококачественного пластика, Graham отличается высокой прочностью и износостойкостью. Материал не боится влаги, легко очищается и подходит для использования как в помещении, так и на улице. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность и долговечность.

Идеально для массовых мероприятий

Стулья Graham можно стопировать, что делает их хранение и транспортировку максимально простыми. Это особенно важно для кейтеринга, конференций, банкетов и других мероприятий с большим количеством гостей.

Универсальное применение

Graham подойдёт для дома, кухни, сада, образовательных учреждений, а также для профессионального использования — в кафе, на выездных банкетах, выставках, форумах и конференциях. Это универсальное решение для тех, кто ценит практичность и стиль без лишних деталей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья375 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки395 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
