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Стул Halmar K437, серый

6 оценок
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Предыдущий товар в категории Стул Halmar K436, зеленый/золотой
Стул Halmar K436, зеленый/золотой
Следующий Стул Halmar K439, серый бежевый
Стул Halmar K436, зеленый/золотой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес7 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3

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