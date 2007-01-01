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Настоящее фото товара Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево
14 оценок
от 26 990
Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево - фото 1Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево - фото 2Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево - фото 3Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево - фото 4Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево - фото 5

Стул Кей+ деревянный, гевея, черная экокожа, ножки натульное дерево

Артикул: CH-089-360
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Необычная геометрия. Решение датского художника Кая Кристиансена. Основа - дерево гевея. Устойчивое к температурам, влажности, прочное. Для интерьера от классики до модерна.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:дерево гевея;

Материал основания:дерево гевея;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.1 кг
  • Материал каркасагевея
  • Цветчерный, натуральный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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