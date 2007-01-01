Характеристики товара
Описание
Необычная геометрия. Решение датского художника Кая Кристиансена. Основа - дерево гевея. Устойчивое к температурам, влажности, прочное. Для интерьера от классики до модерна.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:дерево гевея;
Материал основания:дерево гевея;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина630 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.1 кг
- Материал каркасагевея
- Цветчерный, натуральный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет