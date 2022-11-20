Стул Kelly, бежевый/ хром

13 оценок

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Стул Janet, бежевый/ хром

Характеристики товара

Описание

4 шт / 2 кор
Вес 8
Объем 0,1

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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