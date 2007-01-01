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Настоящее фото товара Стул полубарный Бетлфаст, зеленая ткань, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бетлфаст, зеленая ткань, массив бука
11 оценок
39 190
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Стул полубарный Бетлфаст, зеленая ткань, массив бука - фото 1

Стул полубарный Бетлфаст, зеленая ткань, массив бука

Артикул: CH-089-169
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Белфаст полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Белфаст полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:65.5 см.

Материал ножек:массив бука (орех);

Материал основания:массив бука (орех);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветзеленый, натуральный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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