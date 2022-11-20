Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина520 мм
- Глубина480 мм
- Вес3.7 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стул барный Libra черный
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт
Кресло игровое TopChairs Diablo синее