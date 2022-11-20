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Стул-кресло Роза - фото 1

Стул-кресло Роза

12 оценок
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Стул Кроссбэк пластиковый белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес3.7 кг

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