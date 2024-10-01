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Стул Невада NEW, экокожа, коричневый

Артикул: CH-066-623
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки27.61 кг

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