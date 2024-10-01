Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Глубина600 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки27.61 кг