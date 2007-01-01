Пустите в дом весну

Не получилось начать новую жизнь с первого января? Начните с марта!

Смотрим на календарь и радуемся - наступила долгожданная весна!
Погода радует солнышком, в воздухе пахнет теплом, хочется освободиться от накопившегося за зиму груза, провести генеральную уборку и очистить пространство для новых свершений. Усилить ощущение лёгкости и душевного подъёма можно благодаря обновлению интерьера.

Вдохновение и уют

Позаботьтесь о тех местах, где вы проводите больше всего времени: кухня, рабочая зона, гостиная - для этого выберите эргономичную мебель.
Деревянные стулья Остин, Дольче и Фенди из новой коллекции ChiedoCover идеально подойдут для любого пространства. Уникальный современный дизайн и разборная конструкция - главное преимущество этих стульев. Для производства моделей мы освоили и применили в промышленных масштабах сложный технологический процесс!

Цвет меняет всё

Хотите изменить настроение в доме - смените цветовую палитру в своём интерьере!
Предлагаем сменить старый неудобный диван на новый, и добавить к нему пару ярких двусторонних подушек.

Диван 31

Диван Сканди

Портофино

Бастиано

Кинневик

Декоративная подушка Златоуст

Декоративная подушка Зоммерда

Декоративная подушка Золлиген

Яркие детали и нежные акценты

Если ваше жилье полностью меблировано, можно подобрать мелкую мягкую мебель.
Мягкие пуфы станут отличным вариантом для любого помещения, а удобная и функциональная банкетка станет ярким акцентом в прихожей.

Оттис

Бабл

Оникс

Банкетка лофт

Банкетка Тюдор

Банкетка Джови

Место для отдыха

Для каждого из нас важно уметь успокоиться и прийти в себя после рабочего дня. Поможет в этом мягкое кресло повышенной комфортности. Уголок для чтения книги, вязания или других хобби. В зависимости от размеров комнаты можно выбрать одно или несколько кресел.

Дженкс

Тусон

Даш

Полукресло Лофт

Куб

Дакота

Шангрила

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