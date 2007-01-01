Пустите в дом весну

Не получилось начать новую жизнь с первого января? Начните с марта!
Смотрим на календарь и радуемся - наступила долгожданная весна!
Погода радует солнышком, в воздухе пахнет теплом, хочется освободиться от накопившегося за зиму груза, провести генеральную уборку и очистить пространство для новых свершений. Усилить ощущение лёгкости и душевного подъёма можно благодаря обновлению интерьера.
Позаботьтесь о тех местах, где вы проводите больше всего времени: кухня, рабочая зона, гостиная - для этого выберите эргономичную мебель.
Деревянные стулья Остин, Дольче и Фенди из новой коллекции ChiedoCover идеально подойдут для любого пространства. Уникальный современный дизайн и разборная конструкция - главное преимущество этих стульев. Для производства моделей мы освоили и применили в промышленных масштабах сложный технологический процесс!
Хотите изменить настроение в доме - смените цветовую палитру в своём интерьере!
Предлагаем сменить старый неудобный диван на новый, и добавить к нему пару ярких двусторонних подушек.
Если ваше жилье полностью меблировано, можно подобрать мелкую мягкую мебель.
Мягкие пуфы станут отличным вариантом для любого помещения, а удобная и функциональная банкетка станет ярким акцентом в прихожей.
Для каждого из нас важно уметь успокоиться и прийти в себя после рабочего дня. Поможет в этом мягкое кресло повышенной комфортности. Уголок для чтения книги, вязания или других хобби. В зависимости от размеров комнаты можно выбрать одно или несколько кресел.