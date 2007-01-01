Характеристики товара
Описание
Модель 2021 года. Стул LUX — это не просто стул, это первый проект, который интерпретирует сиденья как гибкую систему, предназначенную для сидения в любом месте и в любое время в течение нашей повседневной жизни.Стул отличается элегантной композицией, основанной на чередовании заполненных и пустых пространств, придавая ему сильную индивидуальность, делая его ярким и в то же время деликатным.Сидень выполнено из высококачественного итальянского пластика матовой текстуры. 100% экологичен. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина475 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет