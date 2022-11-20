Характеристики товара
Описание
Ткань - велюр Maxx 325
Ножки - чёрные RAL 9005
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Цветкрасный
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Ткань - велюр Maxx 325
Ножки - чёрные RAL 9005
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