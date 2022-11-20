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Стул Марк на крутящемся основании

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань - велюр Maxx 325
Ножки - чёрные RAL 9005

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветкрасный
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