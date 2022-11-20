Характеристики товара
Описание
Кресло Бесс характеризуется классическим строгим дизайном и элегантностью.
Мягкая обивка выполнена из ткани альпака, которая обладает следующими преимуществами:
легкий и мягкий материал;
хорошо пропускает воздух;
износостойкость и эластичность.
Широкая спинка и сиденье помогут с комфортном расположиться не только вам, но и вашим домашним питомцам. Прочный металлический каркас и ножки черного цвета дополняют лаконичный дизайн и выдерживают нагрузку до 150 кг. Высота подлокотников от сидения 36 см.
Количество штук в коробке: 1 шт
Габариты всех коробов : 72*69*60
Вес брутто изделия: 13,65
Объем всех коробов : 0,30
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина510 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Каркасметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай