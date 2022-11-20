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Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 1Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 2Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 3Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 4

Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый

Артикул: CH-053-335
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Бесс характеризуется классическим строгим дизайном и элегантностью.
Мягкая обивка выполнена из ткани альпака, которая обладает следующими преимуществами:
легкий и мягкий материал;
хорошо пропускает воздух;
износостойкость и эластичность.
Широкая спинка и сиденье помогут с комфортном расположиться не только вам, но и вашим домашним питомцам. Прочный металлический каркас и ножки черного цвета дополняют лаконичный дизайн и выдерживают нагрузку до 150 кг. Высота подлокотников от сидения 36 см.

Количество штук в коробке: 1 шт
Габариты всех коробов : 72*69*60
Вес брутто изделия: 13,65
Объем всех коробов : 0,30

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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