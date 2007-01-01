Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый
26 оценок
15 99039
25 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 1Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 2Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 3Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый - фото 4
Распродажа

Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый

Артикул: CH-053-335
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей
Фотография товара Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло с подлокотниками Бесс альпака бежевый ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.65 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло - качалка Квилл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Квилл

44
Фотография товара Кресло Форест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, серый

35
Фотография товара Кресло Анкона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Анкона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Анкона

50
Фотография товара Кресло Marsala, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Marsala, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 090
Оптовая цена

Кресло Marsala, зеленый

47
  • оранжевый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Рэмо дуб, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо дуб, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо дуб, коричневое

34
Фотография товара Кресло Рэмо венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, коричневое

37
Фотография товара Кресло Лора береза, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, синее

44
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый

6
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Samba, кожзам бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам бежевый

14
  • бежевый, белый
  • серый
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Кэйт, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Кэйт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 69043
16 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Кэйт, бежевый

26
  • бежевый
  • серый
В наличии 6 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный

6
  • серый, черный
  • бежевый, черный
Фотография товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Herman, графит велюр/ черный каркас

94
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 17 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Стул Серкл черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Стул Серкл черный/ткань бежевый

7
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • светло-серый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49044
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, бежевый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул обеденный Милк, молочный, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Милк, молочный, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Стул обеденный Милк, молочный, глянцевое золото

6
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк

10
  • натуральный
  • коричневый, натуральный
  • салатовый
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Orange от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Orange, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Orange

85
Фотография товара Стул барный Lucas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Lucas, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул барный Lucas

15
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Philo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 79021
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Philo, серый

26
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Н-22 Сепи, велюр, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Н-22 Сепи, велюр, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стул Н-22 Сепи, велюр, бирюзовый

9
  • Стул Н-22 Сепи, велюр, серо-голубой
  • бирюзовый

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Алекс с резьбой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Алекс с резьбой

32
Распродажа
Фотография товара Кресло ИМОЛА, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ИМОЛА, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от70 69038
113 390 ₽Оптовая цена

Кресло ИМОЛА, зеленый

42
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • белый, серый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна

32
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Десвилль, серо-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, серо-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, серо-синее

35
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
  • оранжевый
Фотография товара Кресло College H-2899FX-1-7/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-2899FX-1-7/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло College H-2899FX-1-7/Blue

14
  • красный, белый
  • синий, белый
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый

14
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, желтый

8
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, светло-серый, черный, велюр

9
Фотография товара Каминное кожаное кресло Роял, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каминное кожаное кресло Роял, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
126 890

Каминное кожаное кресло Роял, коричневый

6
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый
Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый
от 15 990
25 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный

6
  • серый, черный
  • бежевый, черный
Фотография товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Herman, графит велюр/ черный каркас

94
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 17 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Стул Серкл черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Стул Серкл черный/ткань бежевый

7
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • светло-серый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49044
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, бежевый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 18 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности