Характеристики товара
Описание
Кресло с подлокотниками Бесс альпака бежевый ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина700 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.65 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет