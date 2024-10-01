Товар в корзине. Перейти
Стул Austin, нуга кожа - фото 1Стул Austin, нуга кожа - фото 2Стул Austin, нуга кожа - фото 3Стул Austin, нуга кожа - фото 4Стул Austin, нуга кожа - фото 5

Стул Austin, нуга кожа

Артикул: CH-063-484
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В модели Austin чувствуется стиль и респектабельность. Эта модель выглядит солидно, в ней соединились традиционность и величавость. Полукруглая эргономичная спинка стула с выступающими по бокам элементами напоминает английское каминное кресло, адаптированное под современную стилистику. Прекрасно подойдет для ресторана или отеля, и конечно будет уместен в уютной домашней обстановке, создавая спокойную атмосферу и демонстрируя хороший вкус владельца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ венге

39
Фотография товара Стул Меган велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр зеленый

74
В наличии 62 шт.В пути 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Эдвин экокожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Эдвин экокожа белый

100
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Chilli Q, графит велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli Q, графит велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Chilli Q, графит велюр/ белый каркас

89
Фотография товара Обеденный стул Чико, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Чико, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, бордовый

69
Настоящее фото товара Стул Adrien, синий/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Стул Adrien, синий/ золото

83
Фотография товара Стул Мартин темно-зеленый бархат с прострочкой ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин темно-зеленый бархат с прострочкой ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Стул Мартин темно-зеленый бархат с прострочкой ножки черные

67
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99012
4 490 ₽

Стул Игнис, ножки черные, велюр желтый

74
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

13
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
57 990

Тележка для складных стульев

42
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338

Чехол Е07 на стул Eames, коричневый

35
Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Каркас для стула С12

42
Фотография товара Ножка с декором из металла 148 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 148

48
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkua, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkua

7
Хит
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338

Чехол Е07 на стул Eames, зеленый

41
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар

94

Другие товары из раздела стул обеденный

Распродажа
Фотография товара Стул ANT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99029
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

97
В наличии 369 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kelly, бежевый/ хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kelly, бежевый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19011
6 890 ₽Оптовая цена

Стул Kelly, бежевый/ хром

54
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Хьюстон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул Хьюстон, бежевый

82
Фотография товара Стул Marilyn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marilyn, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стул Marilyn

90
Распродажа
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9908
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Pixar, светло-зеленый

69
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, серый

15
Фотография товара Стул Фримен, белый/серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фримен, белый/серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул Фримен, белый/серый велюр

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мерид, белый/бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мерид, белый/бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39029
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Мерид, белый/бежевый велюр

9
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99055
28 690 ₽Оптовая цена

Стул Archi поворотный 90 градусов, функция возврата, антишум, бархат коричневый 12, опора конус

9
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Эрин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Эрин, зеленый

14

Товар в корзине

Стул Austin, нуга кожа
Стул Austin, нуга кожа
от 27 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
57 990

Тележка для складных стульев

42
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338

Чехол Е07 на стул Eames, коричневый

35
Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Каркас для стула С12

42
Фотография товара Ножка с декором из металла 148 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 148

48