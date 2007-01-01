Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Харон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Харон, бежевый
13 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Харон, бежевый - фото 1Стул Харон, бежевый - фото 2Стул Харон, бежевый - фото 3Стул Харон, бежевый - фото 4Стул Харон, бежевый - фото 5

Стул Харон, бежевый

Артикул: CH-066-213
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК)
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК) от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Харон, черный
Фотография товара Стул Харон, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Харон воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и общественных мест. Уникальный дизайн стула станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.

Сидение изготовлено из полипропилена с армирующими добавками, каркас выполнен из металла с порошковым покрытием,. Все это обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.

Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки26.20 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага велюр ОСКАР 012 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр ОСКАР 012, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр ОСКАР 012

63
Фотография товара Стул Хэнк Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хэнк Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Хэнк Лайт

68
Фотография товара Мягкий стул Софт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Мягкий стул Софт

81
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки

79
Фотография товара Стул Рэми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэми, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Рэми

68
Фотография товара Кресло пластиковое Carmen, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, белый

38
Распродажа
Фотография товара Стул Монарх NEW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89049
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Монарх NEW зеленый

26
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый

64
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Scoop

63
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Barbican от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barbican, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стул Barbican

88
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Бант 01, оранжевый

45
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Каркас спинки Stil 8000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Каркас спинки Stil 8000

35
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Настоящее фото товара Тележка Стронг для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Тележка Стронг для перевозки стульев

15
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Каркас стула Лофт-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Лофт-21, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Каркас стула Лофт-21

41
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Чехол на стул Франкфурт, велюр бежевый

46

Другие товары из раздела стул обеденный

Фотография товара Стул Oliver экокожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

26
В наличии 130 шт.
Фотография товара Стул Oliver экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа серый

26
В наличии 18 шт.В пути 96 шт.
Фотография товара Стул Oliver экокожа черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Хьюстон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул Хьюстон, бежевый

82
Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
Настоящее фото товара Стул Наоми массив, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул Наоми массив, фиолетовый

5
Фотография товара Стул Клео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клео, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Клео

11
Фотография товара Стул Палтор, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палтор, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Палтор, велюр

12
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, шенилл Georgi 15, велюр Teddy 018, бук RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, шенилл Georgi 15, велюр Teddy 018, бук RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, шенилл Georgi 15, велюр Teddy 018, бук RAL 9005

5
Фотография товара Стул обеденный Mikkie коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Mikkie коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул обеденный Mikkie коричневый

26
В наличии 84 шт.

Товар в корзине

Стул Харон, бежевый
Стул Харон, бежевый
от 5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Бант 01, оранжевый

45
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Акции для вас

Новость от 10.07.2025 Биоразлагаемые стулья
Биоразлагаемые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Солар и Марк на новых опорах
Стулья Солар и Марк на новых опорах

Перейдите, чтобы узнать подробности