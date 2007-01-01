Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый, бук
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки530 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет