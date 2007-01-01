Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Arcus wood / beige, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Arcus wood / beige
10 790
Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 1Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 2Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 3Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 4Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 5Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 6Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 7Деревянный стул Arcus wood / beige - фото 8

Деревянный стул Arcus wood / beige

Артикул: CH-081-689
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Arcus из массива бука – природная элегантность и комфорт Стул Arcus сочетает в себе благородную прочность массива бука и практичную эстетику искусственного ротанга. Модель создает атмосферу уюта и натурального тепла, предлагая удобство и стиль в каждой детали. Ключевые преимущества: ✔ Массив бука – натуральная прочность и долговечность ✔ Плетение из джутового каната – упругое сиденье обеспечивает комфорт ✔ Надежность – выдерживает нагрузку до 130 кг ✔ Готовность к использованию – поставляется в собранном виде ✔ Универсальность – гармонично вписывается в различные стили интерьера Идеальное решение для: ▪ Обеденных зон и кухонь ▪ Столовых и веранд ▪ Интерьеров в скандинавском, эко- или колониальном стиле ▪ Ценителей натуральных материалов и практичности ▪ Тех, кто ищет удобство и эстетику в готовом решении Arcus – естественная красота дерева и современный комфорт для вашего пространства!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, бук
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

