Товар в корзине. Перейти
Стул Модерн, темный орех - фото 1

Стул Модерн, темный орех

Артикул: CH-079-045
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Orbit, коричневый
Фотография товара Стул Orbit, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ува N, голубой/ белый
Фотография товара Стул Ува N, голубой/ белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул "Модерн" — простой и надежный, без излишних украшений, что делает его популярным среди наших покупателей. Легко вписывается в любой интерьер. Подойдет как для кухни, так и для гостинной, гармонично дополняя стилистику вашего интерьера.

  • Изготовлен из 100% массива березы — прочный и экологически чистый материал, обеспечивающий долговечность и надежность конструкции.
  • Простая и надежная конструкция — без излишних украшений, что делает его универсальным и легко сочетаемым с различными интерьерами.
  • Легкий и устойчивый — благодаря качественной сборке и использованию натурального дерева.
  • Экологичность и безопасность — натуральное дерево не выделяет вредных веществ, подходит для использования в доме и на кухне.
  • Легко вписывается в любой интерьер — благодаря классическому дизайну и натуральной фактуре березы.
  • Совместимость с мебелью — идеально сочетается с большинством столов, производимых нашей компанией.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалмассив березы
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела деревянные стулья

Товар в корзине

Стул Модерн, темный орех
Стул Модерн, темный орех
8 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2021 ChiedoCover на международной выставке Furniture. Interior. Woodworking в Казахстане
ChiedoCover на международной выставке Furniture. Interior. Woodworking в Казахстане

Выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка» – ведущий казахстанский проект, посвященный мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.10.2018 Выставка HoReCa Казань
Выставка HoReCa Казань

24-26 октября в столице Татарстана будет проведена выставка для представителей гостиничного бизнеса. На этой выставке запланирована эксклюзивная деловая программа с интерактивными мастер-классами.

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.