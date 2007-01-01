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Настоящее фото товара Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные
13 оценок
36 490
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Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные - фото 1Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные - фото 2Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные - фото 3Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные - фото 4Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные - фото 5

Стул Нэйроб, черная экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-223
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стиль, комфорт и уникальный дизайн - все это воплощается в стуле Нэйроб из экокожи с черными ножками из металла. Этот стул станет ярким акцентом в вашем интерьере.

Колоритное сиденье стула Нэйроб изготовлено из высококачественной экокожи, которая является отличной альтернативой натуральной коже, при этом сохраняя элегантный вид.

Однако, что делает стул Нэйроб особенным- это его необычная прострочка на сидении. Красивые линии и швы создают элегантный узор, придающий стулу индивидуальность.

Черные ножки из металла не только обеспечивают стабильность и прочность, но и визуально украшают стул, придавая ему современный и оригинальный вид. Черные ножки из металла гармонично сочетаются с любым дизайном интерьера и добавляют нотку роскоши. Позвольте стулу Нэйроб стать яркой деталью вашего интерьера.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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