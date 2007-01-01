Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные
5 оценок
36 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные - фото 1Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные - фото 2Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные - фото 3Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные - фото 4

Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-221
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Фотография товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Саксон, кожзам, коричневый
Фотография товара Стул Саксон, кожзам, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стиль, комфорт и уникальный дизайн - все это воплощается в стуле Нэйроб из экокожи с черными ножками из металла. Этот стул станет ярким акцентом в вашем интерьере.

Колоритное сиденье стула Нэйроб изготовлено из высококачественной экокожи, которая является отличной альтернативой натуральной коже, при этом сохраняя элегантный вид.

Однако, что делает стул Нэйроб особенным- это его необычная прострочка на сидении. Красивые линии и швы создают элегантный узор, придающий стулу индивидуальность.

Черные ножки из металла не только обеспечивают стабильность и прочность, но и визуально украшают стул, придавая ему современный и оригинальный вид. Черные ножки из металла гармонично сочетаются с любым дизайном интерьера и добавляют нотку роскоши. Позвольте стулу Нэйроб стать яркой деталью вашего интерьера.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Прованс 1, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Прованс 1, деревянный

32
Настоящее фото товара Стул Quinby серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Quinby серый

50
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
  • серый
  • зеленый
  • Стул Диана велюр сине-зеленый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, ножки черные, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, ножки черные, велюр розовый

85
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, ножки черные, велюр серый

98
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки серебро, красный

15
Фотография товара Стул Нестик, стальные ноги, темно-серый, серебро, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нестик, стальные ноги, темно-серый, серебро, букле, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Нестик, стальные ноги, темно-серый, серебро, букле

10
  • черный
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серебряный, светло-серый
Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, розовый, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, розовый, кожа

7
Фотография товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Арил, металл прямоугольный профиль, черный, велюр

15
Фотография товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, бежевый, серебро, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, бежевый, серебро, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, бежевый, серебро, кожа

6
  • черный, светло-серый
  • бежевый, черный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, белый муар

11
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
Фотография товара Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный

7
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • белый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Холс, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
134 990
Оптовая цена

Стол Холс, стеклянный

58
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар

14
Фотография товара Стол АРКОС 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 9, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена

Стол АРКОС 9

36
Фотография товара Стол Маунт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
144 090
Оптовая цена

Стол Маунт, коричневый

146
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, черный, D600, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, черный, D600

46
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стол деревянный Балмет орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Балмет орех, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена

Стол деревянный Балмет орех

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан

39
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 69016
31 490 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 248 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Миранда, Орех/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Орех/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Миранда, Орех/Серый

6
  • орех
  • бежевый, орех
  • серый, слоновая кость
  • коричневый, орех
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 59018
6 790 ₽

Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар

14
Фотография товара Стул Маринет, велюр, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, тёмно-серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул полубарный Тисдейл букле серый

5
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Амелия велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Амелия велюр темно-серый

9
В наличии 77 шт.В пути 96 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоис, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Лоис, бежевый

9
Настоящее фото товара Стул Рюс, каркас черный, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Рюс, каркас черный, светло-бежевый

14
  • Стул Рюс
  • бежевый, черный
  • коричневый
Настоящее фото товара Стул Рюс, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Рюс, каркас серебро, светло-бежевый

12
  • Стул Рюс
  • бежевый, черный
  • коричневый
Настоящее фото товара Стул Гобел, каркас черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Гобел, каркас черный, экокожа

12
Фотография товара Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево

9
В наличии 69 шт.

Товар в корзине

Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные
Стул Нэйроб, серая экокожа, ножки черные
36 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, белый муар

11
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
Фотография товара Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный

7
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • белый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Холс, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
134 990
Оптовая цена

Стол Холс, стеклянный

58
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт
🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности