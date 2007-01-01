Характеристики товара
Описание
Стиль, комфорт и уникальный дизайн - все это воплощается в стуле Нэйроб из экокожи с черными ножками из металла. Этот стул станет ярким акцентом в вашем интерьере.
Колоритное сиденье стула Нэйроб изготовлено из высококачественной экокожи, которая является отличной альтернативой натуральной коже, при этом сохраняя элегантный вид.
Однако, что делает стул Нэйроб особенным- это его необычная прострочка на сидении. Красивые линии и швы создают элегантный узор, придающий стулу индивидуальность.
Черные ножки из металла не только обеспечивают стабильность и прочность, но и визуально украшают стул, придавая ему современный и оригинальный вид. Черные ножки из металла гармонично сочетаются с любым дизайном интерьера и добавляют нотку роскоши. Позвольте стулу Нэйроб стать яркой деталью вашего интерьера.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина630 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.5 кг
- Материал каркасаметалл, хром
- Цветчерный, светло-коричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет