Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные
14 оценок
36 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные - фото 1Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные - фото 2Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные - фото 3Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные - фото 4Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные - фото 5

Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-222
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Фотография товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Саксон, кожзам, коричневый
Фотография товара Стул Саксон, кожзам, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стиль, комфорт и уникальный дизайн - все это воплощается в стуле Нэйроб из экокожи с черными ножками из металла. Этот стул станет ярким акцентом в вашем интерьере.

Колоритное сиденье стула Нэйроб изготовлено из высококачественной экокожи, которая является отличной альтернативой натуральной коже, при этом сохраняя элегантный вид.

Однако, что делает стул Нэйроб особенным- это его необычная прострочка на сидении. Красивые линии и швы создают элегантный узор, придающий стулу индивидуальность.

Черные ножки из металла не только обеспечивают стабильность и прочность, но и визуально украшают стул, придавая ему современный и оригинальный вид. Черные ножки из металла гармонично сочетаются с любым дизайном интерьера и добавляют нотку роскоши. Позвольте стулу Нэйроб стать яркой деталью вашего интерьера.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасаметалл, хром
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, золотой велюр, ножки черные с золотом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, золотой велюр, ножки черные с золотом, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, золотой велюр, ножки черные с золотом

82
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
  • серый
  • зеленый
  • Стул Диана велюр сине-зеленый
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49032
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр сине-зеленый

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8
В наличии 452 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 930

Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками

13
Настоящее фото товара Стул Лоис, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Лоис, серо-бежевый

9
Фотография товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, серый, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, серый, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Арил, металл прямоугольный профиль, серый, серебро, велюр

6
Настоящее фото товара Стул Туфа увеличенный, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул Туфа увеличенный, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный

11
Фотография товара Стул Балтер, пятилучие, темно-серый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Балтер, пятилучие, темно-серый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Балтер, пятилучие, темно-серый, черный, экокожа

5
  • бежевый, черный
  • черный, светло-серый
  • белый, черный
Фотография товара Стул Делия, шенилл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Делия, шенилл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стул Делия, шенилл, бежевый

9
  • бежевый
  • серый
  • коричневый

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 48533
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Стол Гретта прямоугольный

44
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от24 6909
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

26
  • белый, золотой
  • черный, прозрачный
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стол Барел 110 черный / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 черный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол Барел 110 черный / черный

13
  • белый, золотой
  • черный
Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от157 890
Оптовая цена

Стол Цезарь

36
Фотография товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

41
Фотография товара Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
89 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый

10
  • черный
  • серый, черный
  • белый, черный
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар

7
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, белый муар

10
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
Фотография товара Стол Л100, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Л100, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стол Л100, 1600х800

101

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Вэйв, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вэйв, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Стул Вэйв, черный, оранжевый

5
  • хромированный
  • черный
Фотография товара Стул Моррис, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моррис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Моррис, черный

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13
  • коричневый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Стул Мираж, серый нью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мираж, серый нью, произведённого компанией ChiedoCover
2 09048
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Мираж, серый нью

10
  • коричневый
  • темно-серый
  • черный
  • белый
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Маринет, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, синий

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Амелия велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Амелия велюр светло-серый

15
В наличии 141 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли, рогожка, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли, рогожка, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29015
4 990 ₽

Стул Чилли, рогожка, светло-серый

7
  • темно-серый
  • серый
  • темно-синий
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, экокожа, белый

5
Фотография товара Стул Столон, стальные ноги, темно-серый, черный, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Столон, стальные ноги, темно-серый, черный, букле, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Столон, стальные ноги, темно-серый, черный, букле

8
  • черный
  • бежевый, черный
  • серебряный, светло-серый
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, темно-серый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, темно-серый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, темно-серый, белый, велюр

12

Товар в корзине

Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные
Стул Нэйроб, светло-коричневая экокожа, ножки черные
36 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 48533
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Стол Гретта прямоугольный

44
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от24 6909
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

26
  • белый, золотой
  • черный, прозрачный
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стол Барел 110 черный / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 черный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол Барел 110 черный / черный

13
  • белый, золотой
  • черный

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Элегантные диваны. Российского производства
Элегантные диваны. Российского производства

Перейдите, чтобы узнать подробности