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Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Monaco Экокожа Черный
50 оценок
43 070
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Monaco Экокожа Черный - фото 1Monaco Экокожа Черный - фото 2Monaco Экокожа Черный - фото 3Monaco Экокожа Черный - фото 4Monaco Экокожа Черный - фото 5

Monaco Экокожа Черный

Артикул: CH-022-069
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес20.5 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Roma Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Madrid Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с мягкими накладками

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 19,8кг
Объем: 0,215м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес20.5 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки22.80 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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