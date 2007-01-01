Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold
47 оценок
7 190
Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold - фото 1Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold - фото 2Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold - фото 3Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold - фото 4Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold - фото 5Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold - фото 6

Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold

Артикул: CH-035-370
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 77 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 57; Глубина - 54; Высота - 83; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.7 кг
  • Объем0.065 л
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Количество мест1
  • Тип ножекпаук
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold
Стул на металлокаркасе Kamelia black / gold
7 190
В корзине

