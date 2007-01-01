Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный
6 оценок
7 090
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный - фото 6

Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный

Артикул: CH-081-650
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет каркаса - Черный; Цвет сиденья - Серый; Цвет ножек - черный; Ширина - 45; Глубина - 54; Высота - 86; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 39; Высота сиденья - 55;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, серый деревянный

35
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

36
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

33
Фотография товара Стул Рансол серый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Рансол серый / черный глянец

97
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр серый

26
В наличии 71 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас

12
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул Claus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Claus, произведённого компанией ChiedoCover
27 590
Оптовая цена

Стул Claus

11
New
Настоящее фото товара Стул Lois, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, серо-бежевый

9
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый

15
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, desert, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, desert

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Квинс Угловой, венге beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой, венге beige, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой, венге beige

90
Распродажа
Фотография товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, белая экокожа/ серебро

46
В наличии 81 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой

47
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки

58
Фотография товара Диван прямой Nixon, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Nixon, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от87 900
Оптовая цена

Диван прямой Nixon, бежевый

86
Фотография товара Cтол обеденный «Аньес» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол обеденный «Аньес», произведённого компанией ChiedoCover
101 390
Оптовая цена

Cтол обеденный «Аньес»

30
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, антрацит

59
Фотография товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный

33
Фотография товара Диван Макадо угловой белая эмаль, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой белая эмаль, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой белая эмаль, графит

72
Фотография товара Стол журнальный PLAIN серый мрамор, черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный PLAIN серый мрамор, черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол журнальный PLAIN серый мрамор, черный металл

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый

9
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /серый, серый ГЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /серый, серый ГЛ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /серый, серый ГЛ

10
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш орех /белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш орех /белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш орех /белый, бежевый

14
Фотография товара Стул Masters, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Masters, светло-серый

5
Распродажа
Фотография товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от28 7906
30 490 ₽Оптовая цена

Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Bali, велюр Teddy 325, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр Teddy 325, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стул Bali, велюр Teddy 325, ножки бук, морилка старинный орех

6
Фотография товара Стул Бридж орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бридж орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул Бридж орех натуральный

5
Фотография товара Стул Ansar, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ansar, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Ansar, пластик, черный

11
В наличии 135 шт.
Фотография товара Стул Rich, рогожка латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rich, рогожка латте, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Стул Rich, рогожка латте

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул N-12 Patchwork синий мультиколор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул N-12 Patchwork синий мультиколор, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул N-12 Patchwork синий мультиколор

15
В наличии 28 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный
Стул на металлокаркасе Майк темно-серый / черный
7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Квинс Угловой, венге beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой, венге beige, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой, венге beige

90
Распродажа
Фотография товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, белая экокожа/ серебро

46
В наличии 81 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой

47
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки

58

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности