Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49
5 оценок
9 690
Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 1Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 2Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 3Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 4Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 5Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 6Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 7Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49 - фото 8

Стул на металлокаркасе Моншау черный / velutto 49

Артикул: CH-081-622
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 60; Глубина - 53; Высота - 83; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, фиолетовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

