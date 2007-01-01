Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - рогожка; Материал обивки - рогожка; Ширина - 53; Глубина - 54; Высота - 79; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 44;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал сиденьярогожка
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки545 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет