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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный
13 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный - фото 1Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный - фото 2Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный - фото 3Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный - фото 4Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный - фото 5

Стул на металлокаркасе Твин, серый, черный

Артикул: CH-070-298
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - рогожка; Материал обивки - рогожка; Ширина - 53; Глубина - 54; Высота - 79; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 44;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки545 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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