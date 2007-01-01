Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый
12 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый - фото 1

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый

Артикул: CH-079-433
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Старс» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, фисташковый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7903
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, бежевый

6
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Vertex, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Elis Vertex, бежевый

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, серый, велюр

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг на пространственной раме, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг на пространственной раме, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг на пространственной раме, велюр серый

5
Фотография товара Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый

8
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех

7
Фотография товара Стул барный Клив, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клив, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул барный Клив, бежевый

14
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, голубой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, голубой, белый

14
Хит
Фотография товара Стул Терра, велюр Нувола 73, ножки металл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, велюр Нувола 73, ножки металл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, велюр Нувола 73, ножки металл бежевый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Локи 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 4, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 4

11
Фотография товара Кресло ZB-1002V Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ZB-1002V Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Кресло ZB-1002V Black

11
Фотография товара Кресло Вега орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега орех, серое

48
Новинка
Фотография товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59061
34 290 ₽

Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Biome, темно-серый, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
101 590

Кресло Biome, темно-серый, серый, черный

13
В пути 213 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло офисное Cody Mesh, сетка черная

15
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Маликет бескаркасное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маликет бескаркасное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло Маликет бескаркасное

50
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех

13
Фотография товара Кресло Рэмо венге, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, зеленое

34
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый

8
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0907
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Топас, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех

58
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Капучино

13
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул барный Emma gold, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Emma gold, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стул барный Emma gold, белый

8
Фотография товара Стул офисный Эхо бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Эхо бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул офисный Эхо бежевый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99033
10 290 ₽

Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар

7
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood, серый

15
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр стальной, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр стальной

10
Фотография товара Стул Тодд, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тодд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул Тодд, бежевый

5
В наличии 113 шт.
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Вивьен, экокожа, зеленый

15
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Локи 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 4, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 4

11
Фотография товара Кресло ZB-1002V Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ZB-1002V Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Кресло ZB-1002V Black

11
Фотография товара Кресло Вега орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега орех, серое

48
Новинка
Фотография товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59061
34 290 ₽

Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997

7
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности