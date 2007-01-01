Характеристики товара
Описание
Хотите купить кресло? Не спешите! Стул такой же мягкий и удобный, как кресло и тоже имеет подлокотники. При этом он намного легче, мобильнее и занимает меньше места. Отличительная особенность серии в использовании удобных подлокотников и мягкой рогожки для обивки. Нейтральный серо-синий цвет подчеркнет классический интерьер. Сочетание серо-синего и черного цветов — это классика, в которой стулья для кухни или гостиной подчеркнут строгость и изысканность интерьера. А металлические ножки будут отлично сочетаться с мебелью с аналогичными ножками или фурнитурой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина630 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Цветсиний, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет