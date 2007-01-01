Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 20 шт.
Объем упаковки: 1.014 м3
Вес брутто: 95 кг
Размер упаковки: 470х950х2270 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4,5 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет