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Стул пластиковый Soho, коричневый

Артикул: CH-052-732
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 20 шт.

Объем упаковки: 1.014 м3

Вес брутто: 95 кг

Размер упаковки: 470х950х2270 мм

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

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