Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 1Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 2Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 3Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 4Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 5Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 6Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 7Стул обеденный Olav светло-серый x2 - фото 8

Стул обеденный Olav светло-серый x2

Артикул: CH-050-069
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Olav оливковый x2
Стул обеденный Olav оливковый x2
Следующий Стул Harbour, черный
Стул обеденный Olav оливковый x2

Характеристики товара

Описание

Набор из двух стульев OLAV. Обеденный стул OLAV изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Мягкое сиденье, эргономичная спинка и подлокотники обеспечат комфортную посадку. Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики. Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства гостиных, столовых, кухонь в экостиле.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 69*53.5*18.5
Вес брутто: 16,8 кг.
Объем: 0,060


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота670 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки185 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

Похожие товары

Стул Диана велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49040
13 990 ₽
15

Стул Диана велюр оранжевый

В наличии 83 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 88 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 52 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
8

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 65 шт.
Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
12

Стул полубарный Dave латте

В наличии 13 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
7

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 11 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 6 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 17 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Стул Bruno винный

В наличии 15 шт.
Стул Bruno зелёныйНастоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
12

Стул Bruno зелёный

В наличии 28 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

Стул Хит 25мм - золото, бежевая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64029
2 280 ₽
32

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

Стул Наполеон, патина с бронзойНастоящее фото товара Стул Наполеон, патина с бронзой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29011
6 990 ₽
28

Стул Наполеон, патина с бронзой

Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкойНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9907
3 190 ₽
33

Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
17

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный

В наличии 5 шт.
Стул Marcus, бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
13

Стул Marcus, бархат зелёный

Стул ДжакомоНастоящее фото товара Стул Джакомо, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
12

Стул Джакомо

В наличии 118 шт.
Другие товары из разделастулья для дома
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽
33

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Стул Riverbank розовыйНастоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 650
Оптовая цена
15

Стул Riverbank розовый

Стул БрюггеНастоящее фото товара Стул Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
12Хит

Стул Брюгге