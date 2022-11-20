Характеристики товара
Описание
Набор из двух стульев VIVA. Обеденный стул изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Мягкое сиденье и эргономичная спинка обеспечат комфортную посадку. Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики. Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства гостиных, столовых, кухонь в экостиле.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 95.5*66*13.5
Вес брутто: 14,8 кг.
Объем: 0,080
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина540 мм
- Высота670 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьярогожка
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки535 мм
- Глубина упаковки185 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки16.80 кг