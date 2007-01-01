Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина490 мм
- Высота910 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань
Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные
Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная
Кресло конференц Pino grey CF серый пластик, серая ткань, серая ткань