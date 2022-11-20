Характеристики товара
Описание
Размеры: 65х68х110/118 см
Высота сиденья: 45/55 см
Материал: металл, экокожа
Кресло руководителя в мягкой и удобной обивке из экокожи. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Подставка для ног, регулировка по высоте и механизм качания "Мультиблок" позволяет расположиться максимально комфортно. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*35*65
Вес брутто: 23,4 кг
Объем: 0,1775 м3
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай