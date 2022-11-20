Кресло руководителя TopChairs Royal, черное

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Характеристики товара

Описание

Размеры: 65х68х110/118 см

Высота сиденья: 45/55 см

Материал: металл, экокожа

Кресло руководителя в мягкой и удобной обивке из экокожи. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Подставка для ног, регулировка по высоте и механизм качания "Мультиблок" позволяет расположиться максимально комфортно. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77*35*65

Вес брутто: 23,4 кг

Объем: 0,1775 м3

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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