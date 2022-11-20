Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из хромированной стальной трубы диаметром 16 мм.
Внутренняя отполированная сторона корпуса выполнена в белом цвете, внешняя граненная поверхность - цветная.
Возможность штабелирования до 8 шт. для максимального удобства хранения.
Данный стул предназначен для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.35 м3
Вес брутто: 24.7 кг
Размер упаковки: 625х565х990 мм
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5,3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный, белый
- Страна изготовленияИталия