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Стул пластиковый Zebra Bicolore 4 legs, хром, белый, красный - фото 1Стул пластиковый Zebra Bicolore 4 legs, хром, белый, красный - фото 2

Стул пластиковый Zebra Bicolore 4 legs, хром, белый, красный

Артикул: CH-052-669
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из хромированной стальной трубы диаметром 16 мм.
Внутренняя отполированная сторона корпуса выполнена в белом цвете, внешняя граненная поверхность - цветная.
Возможность штабелирования до 8 шт. для максимального удобства хранения.

Данный стул предназначен для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.35 м3

Вес брутто: 24.7 кг

Размер упаковки: 625х565х990 мм

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, белый
  • Страна изготовленияИталия

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