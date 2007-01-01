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Настоящее фото товара Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый
26 оценок
6 59041
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый - фото 1Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый - фото 2Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый - фото 3Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый - фото 4
Распродажа

Стул полубарный Кампо, пластик, бежевый

Артикул: CH-072-481
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и функциональный дизайн. Стул полубарный Кампо – это стильная модель, выполненная в минималистичном и современном стиле. Дизайн подчеркивает плавность изгиба сидения. Бежевый цвет придаёт изделию сдержанную элегантность, что позволяет легко интегрировать его в различные интерьеры, будь то кухня, домашний бар или ресторан.

Материалы и конструкция. Каркас и сиденье выполнены из высококачественного пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Пластиковые ножки имеют защитные подпятники, предотвращающие повреждения полов и продлевающие срок службы мебели. Удобная подножка обеспечивает дополнительный комфорт, а спинка поддерживает правильную позу.
Комфорт и надежность. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 150 кг, что делает его устойчивым и безопасным для большинства пользователей. Он идеально подойдёт для долгого сидения, предоставляя удобство и поддержку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.1 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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