Характеристики товара
Описание
Стильный и функциональный дизайн. Стул полубарный Кампо – это стильная модель, выполненная в минималистичном и современном стиле. Дизайн подчеркивает плавность изгиба сидения. Бежевый цвет придаёт изделию сдержанную элегантность, что позволяет легко интегрировать его в различные интерьеры, будь то кухня, домашний бар или ресторан.
Материалы и конструкция. Каркас и сиденье выполнены из высококачественного пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Пластиковые ножки имеют защитные подпятники, предотвращающие повреждения полов и продлевающие срок службы мебели. Удобная подножка обеспечивает дополнительный комфорт, а спинка поддерживает правильную позу.
Комфорт и надежность. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 150 кг, что делает его устойчивым и безопасным для большинства пользователей. Он идеально подойдёт для долгого сидения, предоставляя удобство и поддержку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья655 мм
- Вес5.25 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.1 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяДа