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Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Вейв, лён, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный пластиковый Вейв, лён
117 оценок
20 290
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Стул полубарный пластиковый Вейв, лён - фото 1Стул полубарный пластиковый Вейв, лён - фото 2Стул полубарный пластиковый Вейв, лён - фото 3

Стул полубарный пластиковый Вейв, лён

Артикул: CH-026-928
117 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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