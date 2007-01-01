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Настоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Иглу, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный прозрачный Иглу
30 оценок
22 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул полубарный прозрачный Иглу

Артикул: CH-026-929
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки1160 мм
  • Вес упаковки14.60 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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