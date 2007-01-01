Характеристики товара
Описание
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес5.3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки1160 мм
- Вес упаковки14.60 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет