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Настоящее фото товара Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный
15 оценок
от 8 590
Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 1Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 2Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 3Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 4Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 5Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 6Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 7Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный - фото 8

Стул полубарный Бадди, эспрессо, чёрный

Артикул: CH-089-364
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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