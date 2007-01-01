Характеристики товара
Описание
Стул Дев выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Высокая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота960 мм
- Высота посадочного места 660 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал ножекметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет