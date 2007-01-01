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Настоящее фото товара Стул полубарный Дев латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Дев латте с жаккардом
37 оценок
15 090
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Стул полубарный Дев латте с жаккардом - фото 1Стул полубарный Дев латте с жаккардом - фото 2Стул полубарный Дев латте с жаккардом - фото 3

Стул полубарный Дев латте с жаккардом

Артикул: CH-034-074
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота960 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Дев выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Высокая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 660 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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