Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый - фото 1Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый - фото 2Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый - фото 3

Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый

Артикул: CH-053-410
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Hans – удобный и практичный. Имеет мягкое сиденье и эргономичную изогнутую спинку для обеспечения правильной поддержки позвоночника, что позволит располагаться на нем без усталости длительное время. Модель прекрасно подойдет для дополнения дизайнерских решений с высокими столами – создаст эффект визуального увеличения пространства.
Полубарный стул Hans выглядит стильно и современно в любом интерьере.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбежевый, синий, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул КАПРИ 10, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул КАПРИ 10

45
Стул Eames, печворк синийНастоящее фото товара Стул Eames, печворк синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Eames, печворк синий

76
Стул Vicky, синийНастоящее фото товара Стул Vicky, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Vicky, синий

50
Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечникамиНастоящее фото товара Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками

84
Распродажа
Стул Seattle, синяя ткань/ синяя экокожаНастоящее фото товара Стул Seattle, синяя ткань/ синяя экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽Оптовая цена

Стул Seattle, синяя ткань/ синяя экокожа

85
В наличии 10 шт.
СТУЛ EAMES M СЕРЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M СЕРЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

СТУЛ EAMES M СЕРЫЙ

62
Стул Pulsante, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Pulsante, светло-коричневый

46
В наличии 41 шт.
Распродажа
Стул Остин велюр тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99032
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Остин велюр тёмно-коричневый

75
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Chilly рогожка голубой/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly рогожка голубой/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29032
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly рогожка голубой/ черные ножки

52
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стул полубарный Лори велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Лори велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Лори велюр серый

83
В наличии 11 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Frank

45
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 90смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 190 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 90см

45
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 79047
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

41
В наличии 10 шт.
Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас

31
В наличии 6 шт.
Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, 2 стулаНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
83 490
Оптовая цена

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, 2 стула

48
В наличии 100 шт.
Распродажа
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамикаНастоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 29010
120 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

35
В наличии 9 шт.
Стол обеденный AdelНастоящее фото товара Стол обеденный Adel, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890
Оптовая цена

Стол обеденный Adel

43
В наличии 40 шт.
Стол Бран дерево белоеНастоящее фото товара Стол Бран дерево белое, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена

Стол Бран дерево белое

77
В наличии 3 шт.
Стол обеденный AndyНастоящее фото товара Стол обеденный Andy, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена

Стол обеденный Andy

36
В наличии 18 шт.
Распродажа
Стол обеденный Strong Round 90х90 орехНастоящее фото товара Стол обеденный Strong Round 90х90 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Strong Round 90х90 орех

32
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Стул Пекин 2Настоящее фото товара Стул Пекин 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Пекин 2

120
Настоящее фото товара Стул Венеция М3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Венеция М3

37
Стул Гаага Диамант, бежевыйНастоящее фото товара Стул Гаага Диамант, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стул Гаага Диамант, бежевый

58
Настоящее фото товара Стул Текс, серая экокожа / серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Текс, серая экокожа / серый каркас

78
Настоящее фото товара Стул Галс, кожзам черный/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Галс, кожзам черный/ каркас хром

73
Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Kenner 131S микровелюр розовый/ ножки черные

92
Стул Pulsante, серо-голубойНастоящее фото товара Стул Pulsante, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Pulsante, серо-голубой

47
В наличии 52 шт.
Распродажа
Стул CHILLI-X, зеленыйНастоящее фото товара Стул CHILLI-X, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул CHILLI-X, зеленый

64
В наличии 10 шт.
Стул Виньетта, белыйНастоящее фото товара Стул Виньетта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Виньетта, белый

40
В наличии 16 шт.
New
Стул полубарный Hans белый, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Hans белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Стул полубарный Hans белый, коричневый

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый
Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый
от 30 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Frank

45
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 90смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 190 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 90см

45
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 79047
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

41
В наличии 10 шт.
Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас

31
В наличии 6 шт.