Товар в корзине. Перейти
Стул Classic на кантилевере - фото 1

Стул Classic на кантилевере

Артикул: CH-030-512
36 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Classic на колесиках
Фотография товара Стул Classic на колесиках от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Чиф бежевый
Фотография товара Стул Чиф бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина542 мм
  • Высота860 мм
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Товар в корзине

Стул Classic на кантилевере
Стул Classic на кантилевере
от 20 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности