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Настоящее фото товара Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа
14 оценок
20 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа - фото 1Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа - фото 2Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа - фото 3Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа - фото 4Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа - фото 5
Новинка

Стул полубарный Борми, светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-089-172
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Форма сидения и спинки полубарного стула Бормио напоминает колыбель, в которой можно уютно расположиться после рабочего дня и насладиться долгим общением с друзьями. Высокие ножки, усиленные перекладиной, своей угловатостью эффектно контрастируют с плавностью линий верхней части изделия, обтянутой коричневой экокожей двух оттенков (светлого и темного). Для большей выразительности они специально разграничены декоративным швом. Латунь, из которой выполнено основание конструкции, защищает стул от ржавчины и со временем не меняет свой привлекательный цвет.

Высота ножек:65 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья515 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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