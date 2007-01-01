Характеристики товара
Описание
Форма сидения и спинки полубарного стула Бормио напоминает колыбель, в которой можно уютно расположиться после рабочего дня и насладиться долгим общением с друзьями. Высокие ножки, усиленные перекладиной, своей угловатостью эффектно контрастируют с плавностью линий верхней части изделия, обтянутой коричневой экокожей двух оттенков (светлого и темного). Для большей выразительности они специально разграничены декоративным швом. Латунь, из которой выполнено основание конструкции, защищает стул от ржавчины и со временем не меняет свой привлекательный цвет.
Высота ножек:65 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина510 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья515 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, светло-коричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет