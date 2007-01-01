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Настоящее фото товара Стул полубарный Золли черный/велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Золли черный/велюр серый
9 оценок
18 190
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Стул полубарный Золли черный/велюр серый - фото 1Стул полубарный Золли черный/велюр серый - фото 2

Стул полубарный Золли черный/велюр серый

Артикул: CH-088-974
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота995 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный полубарный стул Золли ПБ прекрасно дополнит интерьер вашего дома или офиса. Изготовлен из качественных материалов, он отличается высокой прочностью и долговечностью. Велюровая обивка приятная на ощупь и устойчива к загрязнениям. Благодаря компактным размерам этот стильный элемент мебели легко поместится даже в небольшом пространстве. Отличный выбор как для жилых помещений, так и коммерческих объектов!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота995 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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