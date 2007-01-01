Характеристики товара
Описание
Стильный полубарный стул Золли ПБ прекрасно дополнит интерьер вашего дома или офиса. Изготовлен из качественных материалов, он отличается высокой прочностью и долговечностью. Велюровая обивка приятная на ощупь и устойчива к загрязнениям. Благодаря компактным размерам этот стильный элемент мебели легко поместится даже в небольшом пространстве. Отличный выбор как для жилых помещений, так и коммерческих объектов!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина565 мм
- Высота995 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет