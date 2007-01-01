Характеристики товара
Описание
Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Пулп послужит вам за обеденным или рабочим столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию.Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно. Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Обнимающая серповидная спинка, сиденье с радиусными углами, наклон задних ножек — каждая деталь сосредоточена на вашем комфорте. Мягкая обивка выполнена из шенилла. Фактурная ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, усилит ощущение тепла, уюта, многослойности. Стул Pulp подружится как с интерьером с минималистичным настроением, так и с ярким характером.
Материал обивки - шенилл, материал ножек - металл черного цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Требуется сборка.Размер упаковки: 61х50х70 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина590 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет