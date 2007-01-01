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Стул Амстердам плетеный из роупа, зеленый

Артикул: CH-076-186
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Амстердам» для обустройства обеденной или лаунж-зоны. Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Роуп является гипоаллергенным, прочным, износостойким и устойчивым к ультрафиолету. Приятный на ощупь и напоминает шерстяное плетение. На ножках стула идут пластиковые наконечники (заглушки).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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