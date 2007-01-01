Характеристики товара
Описание
Стул «Амстердам» для обустройства обеденной или лаунж-зоны. Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Роуп является гипоаллергенным, прочным, износостойким и устойчивым к ультрафиолету. Приятный на ощупь и напоминает шерстяное плетение. На ножках стула идут пластиковые наконечники (заглушки).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет