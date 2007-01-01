Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный
10 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный - фото 4Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный - фото 5

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный

Артикул: CH-075-544
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Барный стул Диего, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Барный стул Диего

64
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН серый

90
Фотография товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа

30
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
В наличии 45 шт.
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue

48
Фотография товара Барный стул Круз , белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , белый глянец

47
В наличии 162 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, красная кожа

97
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Plato dark beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Plato dark beige, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99016
7 100 ₽Оптовая цена

Барный стул Plato dark beige

42
Фотография товара Стул LeTube барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LeTube барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул LeTube барный

49
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный

12
В наличии 15 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Люмус, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Стойка Люмус

11
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Фотография товара Подушка на стул КАРЕТ, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул КАРЕТ, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул КАРЕТ, коричневый

48
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки High Silver, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки High Silver

15
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета серый

34
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Бомба, красный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, красный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Бомба, красный глянец

38
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Infinite Enchantment, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул барный Infinite Enchantment, серый, черный

9
Фотография товара Стул Porch brown / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Porch brown / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Porch brown / black

8
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный, зеленый

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, белый, серебряный

9
Фотография товара Стул барный Фолкрик, экокожа, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фолкрик, экокожа, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Фолкрик, экокожа, чёрный

10
В наличии 23 шт.
Фотография товара Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL

7
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный,серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный,серый

11
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас серебро, светло-бежевый

10
Фотография товара Стул барный Twilight, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Twilight, серый, произведённого компанией ChiedoCover
108 190

Стул барный Twilight, серый

9

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, белый, серебряный
10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Люмус, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Стойка Люмус

11
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности