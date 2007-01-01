Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный
7 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный - фото 4Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный - фото 5

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный

Артикул: CH-075-547
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсеребряный, бордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Лофт-11 барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 барный

84
Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Зебра Антишок, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Зебра Антишок

47
Распродажа
Фотография товара Стул барный Малави LITE бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29016
8 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Малави LITE бежевый

26
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН красный

61
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, белый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, белый / черный

36
Фотография товара Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка

77
Фотография товара Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак

69
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Красное, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Красное

36
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, белый

9
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой

39
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка для круглых столов, 770мм

10
В пути 1 шт.
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, красный

31
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Настоящее фото товара Тележка лофт Grand, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Тележка лофт Grand

14
Онлайн показ
Фотография товара Барная стойка Парсон, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, белая

76
Фотография товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа

46
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Круз , черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , черный глянец

36
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул LeTube барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LeTube барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул LeTube барный

49
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus барный, зеленый

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar cross square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Sierra Bar cross square барный, бежевый

13
Фотография товара Барный стул Harper, коричневый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Harper, коричневый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Барный стул Harper, коричневый, орех

8
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Wind барный, черный

15
Фотография товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный

9
Фотография товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Bomb, черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
6 49034
9 690 ₽

Стул барный Bomb, черный, пластик

12
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), бежевый

12

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, бордовый, серебряный
10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой

39
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка для круглых столов, 770мм

10
В пути 1 шт.
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.01.2026 Столешницы Верзалит
Столешницы Верзалит

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности