Фотография Кресло Лотос от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Лотос

4.8
Оптовая цена
5 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло Лотос
Кресло Лотос
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло Лотос

4.8
5790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло Primo, капучино
Кресло Primo, капучино
Следующий Кресло Лотос-К
Кресло Лотос-К

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасаольха/бук
  • Высота1060 мм
  • Цвет9/10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
5
Новогодний чехол на стул 01
Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 050 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Настоящее фото товара Стол Аго натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
24 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Аго натуральный
Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №4, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Uva №4
Настоящее фото товара Стеллаж MS Standart 185x70x30, 4 полки, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж MS Standart 185x70x30, 4 полки
Настоящее фото товара Стеллаж MS Standart 200x70x30, 5 полок, произведённого компанией ChiedoCover
3 050 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеллаж MS Standart 200x70x30, 5 полок
Настоящее фото товара Стеллаж MS Standart 185x70x50, 5 полок, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж MS Standart 185x70x50, 5 полок
Настоящее фото товара Стеллаж MS Standart 185x100x30, 5 полок, произведённого компанией ChiedoCover
3 350 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеллаж MS Standart 185x100x30, 5 полок
Настоящее фото товара Стеллаж MS Pro 200x90x80 - 3 яруса, произведённого компанией ChiedoCover
7 850 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж MS Pro 200x90x80 - 3 яруса

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Настоящее фото товара Кресло Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Орфей
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, желтый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, черный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Bora, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Box, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Box, темно-серый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Box, зеленый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Box, красный