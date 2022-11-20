Товар в корзине. Перейти
Стул с перфорацией S-образный белый - фото 1

Стул с перфорацией S-образный белый

16 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный синий
Следующий Стул с перфорацией S-образный черный
Стул с перфорацией S-образный синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветбелый

Популярные варианты обивки

Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете 1818
Стул с перфорацией S-образный белый - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65027
2 240 ₽
137Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65024
2 150 ₽
80

Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб

В наличии 80 шт.
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
15

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол S-74

Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 5 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 3 шт.
Стол консольный Венеция 5/1Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена
9

Стол консольный Венеция 5/1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Ring №4, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Ring №4

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Обеденная группа Текмо, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена
11

Обеденная группа Текмо

Другие товары из разделакресла для залов ожидания
Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
13

Секция перфорированная 3х местная, сварная

Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
6

Секция перфорированная 3х местная

Секция перфорированная 4х местная, сварнаяНастоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
5

Секция перфорированная 4х местная, сварная

Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
13

Секция перфорированная 4х местная

Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
12

Секция перфорированная 2х местная, сварная

Диван Хост 2х местныйНастоящее фото товара Диван Хост 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена
11

Диван Хост 2х местный