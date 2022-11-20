Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина455 мм
- Глубина520 мм
- Цветсиний
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Стул с перфорацией S-образный черный
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Стол консольный Классика высокий
Подвесной светильник Ring №2
Подвесной светильник Ring №3
Кресло Ньюпорт