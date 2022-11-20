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Стул с перфорацией S-образный синий - фото 1Стул с перфорацией S-образный синий - фото 2

Стул с перфорацией S-образный синий

12 оценок
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Стул с перфорацией

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете WhiteWhite
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете 1818
Стул с перфорацией S-образный синий - обивка в цвете blackblack
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